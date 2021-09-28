TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Демидовский сад появится в городе к 300-летию Нижнего Тагила

28 сентября 2021, 12:34
Фото: 1МI
Проект реализуется в честь наступающего 300-летия Нижнего Тагила. Для его реализации будет привлечена станция юных натуралистов города.

На создание Демидовского сада в Нижнем Тагиле направленно 300 тысяч рублей сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

С появлением Демидовского сада в городе увеличится количество парковых зон, разнообразится городская флора. Также увеличится и количество зеленых насаждений.

По задумке авторов проекта, в саду сосредоточится коллекция тех растений, что когда-то были завезены на Урал семейством промышленников Демидовых. Это туи, карликовые березы, розовые кусты, гортензии, куркума, арахис. Всего высадили 18 разновидностей растений.

Выделенный грант также пошел на закупку цифрового оборудования, с помощью которого юные натуралисты смогут заниматься в зимнее время года.

Напомним, 31 культурный проект от Свердловской области получили президентские гранты.

Культурные проекты Свердловской области получили президентские гранты
Узнать подробнее

Материалы по теме
ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты
#Природа#Сад#Растения#Нижний Тагил#Юные тагильчане#Касается каждого#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25