Демидовский сад появится в городе к 300-летию Нижнего Тагила

По задумке авторов проекта, в саду сосредоточится коллекция тех растений, что когда-то были завезены на Урал семейством промышленников Демидовых. Это туи, карликовые березы, розовые кусты, гортензии, куркума, арахис. Всего высадили 18 разновидностей растений.