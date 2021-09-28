Три года искали судебные приставы Тагила: трехлетняя дочь вернулась к родной матери

Об этом в соцсетях сообщает НКО «Защитники детства». Полину разыскивали с августа 2020 года. Руководитель правозащитной организации Александра Марова написал на своей странице в соцсетях:
Наша Настя и Полина вместе! После почти двух лет разлуки!
Свердловчанка выразила благодарность сотрудникам полиции за слаженную и профессиональную работу.
Напомним, житель Нижнего Тагила забрал дочь у матери сразу после развода и не планировал ее возвращать, несмотря на решение суда и возбуждение уголовного дела. Чтобы доказать правоохранителям, что ребенок жив, мужчина завел для 3-летней девочки Instagram.