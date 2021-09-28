В «Магните» уралец после ссоры с покупателем убил его одним ударом

Инцидент произошёл еще 22 июня 2021 года в «Магните» на Ферганской, 6 в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина возле кассы завязал словесную перепалку с 43-летним уральцем, диалог перерос в конфликт, в результате которого злоумышленник ударил своего оппонента по голове рукой и скрылся.