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2 арендованных электросамоката утопил тиктокер в Исети в Екатеринбурге

29 сентября 2021, 04:20
Фото: 1МI
Молодой человек арендовал самокаты в специализированном сервисе, но затем утопил их на камеру в Исети. Компания собирается писать заявление в полицию — ущерб составил как минимум 160 тысяч рублей.

Приезжий из другого региона в Екатеринбург молодой человек утопил арендованные электросамокаты, стоимость каждого составляет около 80 тысяч рублей, сообщает E1.

Снятый кем-то ролик был выложен в соцсеть и набрал большую аудиторию просмотров. После появления публикаций в ряде СМИ, молодой человек «одумался», заявив, что у одного самоката не работали тормоза и он утопил его «на эмоциях».

Вероятно, второе ТС отправилось на дно Исети в знак солидарности. Хулиган пытается связаться с руководством сервиса аренды и уладить конфликт без привлечения правоохранителей.

Напомним, 12 сентября 2021 года таксист попытался сократить путь и утопил свой автомобиль в Каменске-Уральском.

Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину
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