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Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину

12 сентября 2021, 10:48
Фото: 1Mediainvest.ru
Водитель такси в Каменске-Уральском решил сократить путь по просьбе опаздывающего на работу клиента. В итоге таксист утопил машину.

В районе деревни Новый Завод таксист утопил свою машину, выполняя просьбу клиента. Опаздывающий на работу местный житель предложил водителю сократить путь — переехать вброд реку Каменку, сообщает Е1.

Такой способ сокращения дистанции у местных стал привычным, так как для того, чтобы попасть на другой берег приходится делать «большой крюк». Поэтому когда в реке мало воды, жители едут через реку. Однако, пассажир такси не знал, то за четыре дня до происшествия уровень воды изменился.

Напомним, ночью 12 сентября автомобиль такси попал в ДТП в центре Екатеринбурга.

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