Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину

В районе деревни Новый Завод таксист утопил свою машину, выполняя просьбу клиента. Опаздывающий на работу местный житель предложил водителю сократить путь — переехать вброд реку Каменку, сообщает Е1.
Такой способ сокращения дистанции у местных стал привычным, так как для того, чтобы попасть на другой берег приходится делать «большой крюк». Поэтому когда в реке мало воды, жители едут через реку. Однако, пассажир такси не знал, то за четыре дня до происшествия уровень воды изменился.
Напомним, ночью 12 сентября автомобиль такси попал в ДТП в центре Екатеринбурга.