На лысого таксиста-извращенца жалуются жители Екатеринбурга

Один из екатеринбуржцев рассказал, что вечером к нему подъехал мужчина на Skoda. Внутри салона иномарки лежал телефон с открытым приложением водителей такси, поэтому он подумал, что водитель хочет предложить поездку. Однако мужчина за рулем стал хлопать по сидению и предложил «развлечься». Когда молодой человек попытался сбежать, таксист поехал за ним, однако ему удалось скрыться.