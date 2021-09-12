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Бортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в Екатеринбурге

12 сентября 2021, 08:29
Фото: Скриншот видео
В сети появилось видео ночного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. Слова очевидцев подтвердились — водитель BMW влетел в бортовой камень и столкнулся еще с двумя авто.

Стали известны подробности аварии, произошедшей ночью 12 августа в Екатеринбурге. Инцидент случился в 47 минут первого ночью. На записи с камер наблюдения на перекрёстке улиц Малышева и Мира видно, как водитель BMW на высокой скорости двигался на пересечении улиц и наехал на бортовой камень возле остановки общественного транспорта. После этого иномарку развернуло и откинуло на ехавшие в соседних полосах движения автомобили, сообщает Е1.

В ГИБДД Екатеринбурга добавили, что водитель немецкого внедорожника допустил столкновение с двумя другими иномарками — Geely и Volkswagen Polo. Управлявшего китайским автомобилем мужчину госпитализировали в горбольницу № 23 Екатеринбурга с ушибом грудной клетки. В момент аварии все водители были трезвые.

Напомним, в результате аварии на перекрёстке проспектов Вагоностроителей и Дзержинского пострадал двухмесячный ребёнок. Малыша увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.

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