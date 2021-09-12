Бортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в Екатеринбурге

Стали известны подробности аварии, произошедшей ночью 12 августа в Екатеринбурге. Инцидент случился в 47 минут первого ночью. На записи с камер наблюдения на перекрёстке улиц Малышева и Мира видно, как водитель BMW на высокой скорости двигался на пересечении улиц и наехал на бортовой камень возле остановки общественного транспорта. После этого иномарку развернуло и откинуло на ехавшие в соседних полосах движения автомобили, сообщает Е1.