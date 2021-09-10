Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Сотрудниками ГИБДД также установлено, что водитель «Хендэ» — 35-летний мужчина со стажем управления автомобилем 17 лет. Он привлекался к административной ответственности в 2021 году трижды. Он был проверен на состояние опьянения. Мужчина за рулем находился в трезвом состоянии.