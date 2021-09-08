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Posted 8 сентября 2021, 15:02

Published 8 сентября 2021, 15:02

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

10-километровая пробка образовалась из-за ДТП под Екатеринбургом

10-километровая пробка образовалась из-за ДТП под Екатеринбургом

8 сентября 2021, 15:02
Фото: 1MI.
Пробка, длина которой составила 10 километров, из-за аварии с грузовиками образовалась на ЕКАД между Березовским и Верхней Пышмой. В ДТП есть пострадавший.

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Volkswagen, начал разворачиваться в неположенном для этого месте. Следом ехал грузовик. Водитель не успел отреагировать на маневр, произошло столкновение, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

В результате легковой автомобиль откинуло на встречную полосу, где случилось столкновение с другим грузовиком. Водитель иномарки получил ушиб руки, сейчас его жизни ничего не угрожает.

На место инцидента прибыли несколько экипажей ДПС, которые контролировали движение на дороге. Также подъехал начальник ОГИБДД по Березовскому.

Напомним, 7 сентября на трассе М5 после столкновения со стоящим на обочине автомобилем скончался водитель грузовика «Скания». Травмы также получил водитель иномарки. Он был доставлен в больницу № 23 в Екатеринбурге.

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