Два такси стали участниками ДТП в центре Екатеринбурга

Ночью 12 сентября в центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. На улице Малышева столкнулись четыре автомобиля, два из которых являются такси. По словам очевидцев аварии, водитель BMW превысил скорость и подрезал Volkswagen Polo. Свердловчанин за рулём последнего авто не справился с управлением и «собрал» ещё несколько машин, пишет Ура.ру.