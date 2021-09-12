Два такси стали участниками ДТП в центре Екатеринбурга

Ночью 12 сентября в центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. На улице Малышева столкнулись четыре автомобиля, два из которых являются такси. По словам очевидцев аварии, водитель BMW превысил скорость и подрезал Volkswagen Polo. Свердловчанин за рулём последнего авто не справился с управлением и «собрал» ещё несколько машин, пишет Ура.ру.
Водителя Kia Rio увезла реанимация — спасателям пришлось воспользоваться пневмоножницами, чтобы высвободить пострадавшего из груды металла. От сильного удара в машине сработали все подушки безопасности.
Напомним, в субботу, 11 сентября, в результате ДТП в Нижнем Тагиле пострадала девочка-подросток. Автомобиль сбил тагильчанку на пешеходном переходе.