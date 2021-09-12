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Два такси стали участниками ДТП в центре Екатеринбурга

12 сентября 2021, 05:53
Фото: Telegram-канала SvetEkb
Минимум один человек пострадал в результате массовой аварии в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, столкновение спровоцировал водитель BMW.

Ночью 12 сентября в центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. На улице Малышева столкнулись четыре автомобиля, два из которых являются такси. По словам очевидцев аварии, водитель BMW превысил скорость и подрезал Volkswagen Polo. Свердловчанин за рулём последнего авто не справился с управлением и «собрал» ещё несколько машин, пишет Ура.ру.

Фото: Telegram-канала SvetEkb

Водителя Kia Rio увезла реанимация — спасателям пришлось воспользоваться пневмоножницами, чтобы высвободить пострадавшего из груды металла. От сильного удара в машине сработали все подушки безопасности.

Напомним, в субботу, 11 сентября, в результате ДТП в Нижнем Тагиле пострадала девочка-подросток. Автомобиль сбил тагильчанку на пешеходном переходе.

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