Шла из школы: подробности наезда на девочку-пешехода на Руднике в Нижнем Тагиле

13-летняя девочка шла из школы на автобусную остановку по пешеходному переходу у дома № 131 на улице Перова. На нее наехал водитель «Фольксваген Туран», 1985 года рождения. Ранее тагильчанин не привлекался к административной ответственности, его водительский стаж составляет семь лет, за рулем в момент ДТП он был трезвым.