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Образовалась пробка: военные стягивают технику в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом

29 сентября 2021, 13:18
Фото: 1MI
Военные перекрыли автодорогу из Верхней Салды в Нижний Тагил. Это произошло 29 сентября вблизи поселка Северка. На месте инцидента образовалась пробка.

По словам очевидцев, длина пробки составляет около 1-1,5 километра, поэтому рекомендуются выбирать пути объезда, пишет группа «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». Позже появилась информация, что перекрытие дороги связано с тем, что военные стягивают технику в ЗАТО Свободный.

На данный момент неизвестно, для чего именно стягивается техника и связано ли это с последними событиями в воинской части ЗАТО Свободный. Там накануне скончались два срочника, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, под Нижним Тагилом за сутки погибли двое солдат-срочников из закрытой части РВСН. Первый военнослужащий скончался от удара током ЛЭП, а второй застрелился в расположении части.

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#Воинская часть#ЗАТО Свободный#Пробка#Военные#Нижний Тагил#Верхняя и Нижняя Салда#Транспорт
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