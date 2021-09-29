Образовалась пробка: военные стягивают технику в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом

По словам очевидцев, длина пробки составляет около 1-1,5 километра, поэтому рекомендуются выбирать пути объезда, пишет группа «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». Позже появилась информация, что перекрытие дороги связано с тем, что военные стягивают технику в ЗАТО Свободный.
На данный момент неизвестно, для чего именно стягивается техника и связано ли это с последними событиями в воинской части ЗАТО Свободный. Там накануне скончались два срочника, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, под Нижним Тагилом за сутки погибли двое солдат-срочников из закрытой части РВСН. Первый военнослужащий скончался от удара током ЛЭП, а второй застрелился в расположении части.