Первый иней накрыл почву на севере Свердловской области

Утром 20 сентября 2021 года траву на севере Урала покрыл первый иней, в ночь были заморозки около -5°С, сообщает «Областная газета».
Температура ночью в ближайшие дни также ожидается морозной, 1 октября в некоторых населенных пунктах региона возможен мокрый снег. К выходным возможны также кратковременное усиление ветра и дождь.
На следующей неделе октября значительно потеплеет: синоптики прогнозируют днем до +15°С.
Напомним, в доме на улице Попова в Нижнем Тагиле жильцам запрещено выходить на балконы во избежание их обрушения. Запуск отопления в этот дом закончился ливнем кипятка с обрушившегося потолка.