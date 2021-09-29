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Первый иней накрыл почву на севере Свердловской области

29 сентября 2021, 06:23
Фото: 1МI
Синоптики не ожидают в ближайшие дни дневную температуру воздуха в Свердловской области выше +10°С.

Утром 20 сентября 2021 года траву на севере Урала покрыл первый иней, в ночь были заморозки около -5°С, сообщает «Областная газета».

Температура ночью в ближайшие дни также ожидается морозной, 1 октября в некоторых населенных пунктах региона возможен мокрый снег. К выходным возможны также кратковременное усиление ветра и дождь.

На следующей неделе октября значительно потеплеет: синоптики прогнозируют днем до +15°С.

Напомним, в доме на улице Попова в Нижнем Тагиле жильцам запрещено выходить на балконы во избежание их обрушения. Запуск отопления в этот дом закончился ливнем кипятка с обрушившегося потолка.

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#Потепление#Заморозки#Свердловская область#Похолодание#Общество
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