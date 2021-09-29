Превышение средней скорости движения больше не фиксируется приборами на Урале

Всего в области установлены 15 комплексов «Автодория», которые ранее фиксировали среднюю скорость. Теперь они будут следить за мгновенной скоростью. Приборы установлены на Кольцовском тракте, на Серовском тракте из Екатеринбурга через Нижний Тагил на север, и на Южном подъезде Нижнего Тагила.