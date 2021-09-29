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Превышение средней скорости движения больше не фиксируется приборами на Урале

29 сентября 2021, 08:44
Фото: 1МI
Вслед за остальной Россией, в Свердловской области больше не штрафуют водителей, превысивших среднюю скорость движения. Как оказалось, еще в феврале 2021 года приборы фиксации средней скорости перепрограммировали для фиксации мгновенной скорости.

Но водителям расслабляться не стоит, так как контроль за ними будет продолжаться, сообщает E1.

Всего в области установлены 15 комплексов «Автодория», которые ранее фиксировали среднюю скорость. Теперь они будут следить за мгновенной скоростью. Приборы установлены на Кольцовском тракте, на Серовском тракте из Екатеринбурга через Нижний Тагил на север, и на Южном подъезде Нижнего Тагила.

Эти транспортные артерии изначально считались аварийно-опасными, поэтому комплексы продолжат фиксацию на этих направлениях. Парадокс заключается в том, что само понятие «средняя скорость» никак и нигде не регламентировано, в том числе в ПДД.

А между тем, на протяжении 7-и лет государство преспокойно взымало штрафы за превышение средней скорости движения.

Напомним, на днях автоэксперты высказали свое профессиональное мнение относительно отмены в России штрафов за превышение средней скорости.

Автоэксперты высказались по поводу отмены штрафа за нарушение средней скорости
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#Россия#Нарушение ПДД#Штрафы#Свердловская область#Скорость#Отмена#Транспорт
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