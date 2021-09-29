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СМИ: до смерти двух солдат в полку под Тагилом уже умирали офицеры

29 сентября 2021, 16:49
Фото: pixabay
В воинской части под Нижним Тагилом, где был найден мертвым срочник Иван Катлинских и погиб солдат Михаил Пасчук, ранее погибли два офицера. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, две смерти офицеров случились в данном полку за два месяца до недавних инцидентов. Сначала погиб старший лейтенант, после чего, меньше месяца назад, умер капитан, пишет Ура.ру. Инсайдер подчеркнул, что, по неподтвержденным данным, капитан скончался от поражения электрическим током.

Отмечается, что информация о первом пропавшем солдате стала известна спустя сутки после его фактического исчезновения. Второй солдат находился в комендантском оцеплении, поэтому при себе у него было боевое оружие.

Напомним, военный юрист организации «Комитет солдатских матерей» Александр Латынин считает, что после проверки воинской части прокуратурой, Минобороны РФ, следственным комитетом, вероятно возбуждение уголовного дела и увольнение части руководства воинской части.

Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом
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