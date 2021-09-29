СМИ: до смерти двух солдат в полку под Тагилом уже умирали офицеры

По его словам, две смерти офицеров случились в данном полку за два месяца до недавних инцидентов. Сначала погиб старший лейтенант, после чего, меньше месяца назад, умер капитан, пишет Ура.ру. Инсайдер подчеркнул, что, по неподтвержденным данным, капитан скончался от поражения электрическим током.