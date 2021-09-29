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Суд вернул прокурору дело замначальника полиции о смерти пенсионерки в ДТП на Урале

29 сентября 2021, 13:28
Фото: 1MI
Суд города Кушвы вернул прокурору уголовное дело в отношении замначальника полиции по охране общественного порядка 42-летнего Максима Иванцова. Он стал участником ДТП, в котором погибла 62-летняя пенсионерка.

В ходе предварительного слушания стало ясно, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу суда.

Там пояснили, что после исправления ошибок дело снова будет передано на рассмотрение в суд.

Напомним, Иванцову было предъявлено обвинение за нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По информации следствия, 18 ноября 2019 года Иванцов ехал за рулем Kia Stinger. На одном из перекрестков он сбил пенсионерку. Она скончалась от полученных травм. Свою вину полицейский не признал. По его словам, женщина перебегала дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке.

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#Смертельное дтп#ДТП#Пенсионерка#Кушва#Общество
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