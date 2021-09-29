Суд вернул прокурору дело замначальника полиции о смерти пенсионерки в ДТП на Урале

По информации следствия, 18 ноября 2019 года Иванцов ехал за рулем Kia Stinger. На одном из перекрестков он сбил пенсионерку. Она скончалась от полученных травм. Свою вину полицейский не признал. По его словам, женщина перебегала дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке.