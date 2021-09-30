Шестилетний ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля в Заречном

Отмечается, что ребенок ехал в школу один, а велосипед взял без спроса. Его мама была на работе. По словам водителя, он снизил скорость перед пешеходным переходом, заметил ребенка слишком поздно и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не получилось. На момент аварии молодой человек был трезв.