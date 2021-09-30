«Уральские авиалинии» обвиняются в нарушении правил безопасности перевозок инвалидов

Транспортная прокуратура Свердловской области закончила разбор инцидента с ребенком-инвалидом, которому отказали в специальном удерживающем кресле при посадке в самолет «Уральских авиалиний», сообщает E1.
По решению прокуроров, авиакомпания допустила нарушения правил перевозки ребенка-инвалида и должна будет устранить их. Генеральный директор компании-перевозчика получил соответствующее прокурорское представление.
Напомним, 10-летний мальчик-инвалид, больной тяжелой формой ДЦП, был вынужден провести три часа полета на коленях матери по возвращению из Крыма в Екатеринбург 6 сентября 2021 года.