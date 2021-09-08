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Posted 8 сентября 2021, 05:07

Published 8 сентября 2021, 05:07

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»

Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»

8 сентября 2021, 05:07
Фото: 1MI.
Пассажиров, сопровождающих ребенка с ДЦП не пустили на борт самолета «Уральских авиалиний». Причиной стало специальное позиционное инвалидное кресло.

Мать инвалида заявила, что бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» отказался пускать ее и ребенка с диагнозом ДЦП в самолет, сообщает Ура.ру.

Специальное позиционное кресло предназначено для комфортного размещения инвалидов в обычных пассажирских креслах, ранее, екатеринбурженка с ребенком-инвалидом уже летала рейсами «Уральских авиалиний» и никаких проблем не возникало.

Женщина полагает, что если авиакомпания против таких инвалидных кресел, которые пассажиры берут с собой в салон самолета, то должна предоставляться какую-либо альтернатива людям с ограниченными возможностями. Такой альтернативы женщине не предложили.

Напомним, 5 августа 2021 года самолет «Уральских авиалиний» совершил внеплановую посадку в аэропорту Казани после сигнала тревоги.

#Общество#Новости УрФО#Ребенок#Инвалид#Самолет#Уральские авиалинии#Екатеринбург
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