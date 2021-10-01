11 дорог после ремонта в рамках нацпроекта БКД в Нижнем Тагиле введены в эксплуатацию

Индустриальная и Карла Маркса находятся в высокой степени готовности. Предполагаем, что их приемка состоится уже на следующей неделе. Если говорить по датам, то это примерно 7–8 октября, отметил заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.