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О поборах в гимназии № 7 в Екатеринбурге сообщают родители школьников

1 октября 2021, 07:05
Фото: 1МI
Родителей заставляют платить за клининг и дополнительные занятия. Уборка стоит 600 рублей за полугодие, допзанятие каждое обходится в 280 рублей.

В гимназии № 7 Екатеринбурга дополнительные платные занятия по трем предметам: английский язык, РПС (развитие познавательных способностей) и информатика включены в расписание, сообщает E1.

Родителям предлагается заключить договора на допзанятия, клининг, видимо, оплачивается отдельно как пожертвование, что не запрещено законом.

Руководство гимназии пояснило, что на платные занятия можно не ходить, они не являются обязательными. Однако там заявили, что эти занятия стоят вне расписания, родители утверждают обратное.

По поводу платы за уборку директор гимназии отказалась давать комментарии.

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