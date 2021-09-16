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Родители жалуются на питание детей в школах Екатеринбурга

16 сентября 2021, 16:56
Фото: 1MI
После того, как начался новый учебный год, от родителей стали поступать жалобы на качество питания в школах Екатеринбурга. По их словам, еду часто подают холодной, также блюда не доводят до готовности.

В связи с участившимися жалобами начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности Свердловского министерства образования и молодежной политики Дмитрий Шиловских заявил, что иногда бывает, что дети привыкают есть пищу от одного поставщика, однако потом он сменяется, и возникают недовольства.

Также Шиловских отметил, что с начала учебного года уже был выявлен ряд нарушений. На данный момент вопрос усиленно контролируется министерством.

На жалобы родителей реагируют чиновники. Шиловских подчеркнул, что в столовых еда может показаться пресной, поскольку в нее не добавляются приправы. Также не представляется возможным учесть все вкусовые предпочтения, сообщает Е1.

Отмечается, что во многих образовательных учреждениях качество питания контролируют родительские группы. С начала текущего года ими было осуществлено свыше 950 независимых проверок.

Напомним, 2 апреля в Екатеринбурге родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в столовой школы. В городском департаменте образования же заверили, что технология приготовления блюда не была нарушена. После этого прокуратура решила проверить столовую на нарушения законодательства при организации питания детей.

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