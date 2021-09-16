Родители жалуются на питание детей в школах Екатеринбурга

В связи с участившимися жалобами начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности Свердловского министерства образования и молодежной политики Дмитрий Шиловских заявил, что иногда бывает, что дети привыкают есть пищу от одного поставщика, однако потом он сменяется, и возникают недовольства.