Почти 400 млн рублей задолжали жители Краснотурьинска за ЖКХ

166 миллионов рублей жители города задолжали Богословской ТЭЦ. От нее поступает горячая вода и отопление. Кроме того МУП «Управление коммунальным комплексом» горожане должны еще 32 миллиона. Однако перед управляющими компаниями долги еще выше. В общей сложности краснотурьинцы должны им более 200 миллионов рублей, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Уточняется, что в Центре управления регионом заявляют, что в отношении должников ведется работа. Около пяти тысяч претензий разослано физическим лицам, еще 250 — юридическим. Это позволило с марта 2021 года снизить задолженность почти на 20 миллионов рублей.
МУП «Управление коммунальным комплексом» производит подачу коммунальных ресурсов в поселки. По словам руководителя предприятия Антона Волобуева, долги там тоже образуются.
Работаем, затыкаем канализацию, люди приходят, пишут заявления о рассрочках. Уровень задолженности перед нами хоть медленно, но идет вниз. Что-то списывается. Тот же Рудничный — долг больше 20 миллионов рублей, Загородный — больше 5 миллионов рублей. Это реально долги, которые жители не платят и не собираются платить, рассказывает Антон Волобуев.
Он отмечает, что должникам в отдельно стоящих зданиях можно отключить подачу воды или света. Однако с жителями многоквартирных домов возникают проблемы, потому что ресурс невозможно ограничить. Но сейчас ведется работа по отключению электричества.