tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2021, 17:20

Published 1 октября 2021, 17:20

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями

Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями

1 октября 2021, 17:20
Фото: 1MI.
Солдат-срочник из села Бердюжье Тюменской области Иван Катлинских, который погиб под Нижним Тагилом, будет похоронен на своей родине с воинскими почестями.

Об этом заявил знакомый с ситуацией источник. Инсайдер рассказал, что родители смогут получить тело солдата в ближайшее время, пишет Ура.ру. Во время церемонии прощания будет звучать гимн России и дан огневой залп. Также с прощальным словом выступит представитель вооруженных сил страны.

Напомним, гибель двух солдат в 42-й Тагильской ракетной дивизии вызвала широкий резонанс в обществе. Один срочник погиб от удара током во время учений, второй застрелился. Свои версии, что могло случиться, TagilCity.ru рассказали бывший солдат-срочник, военный юрист и источник редакции в ЗАТО Свободный.

#Общество#Нижний Тагил#Смерть#ЗАТО Свободный#Солдат#Похороны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика