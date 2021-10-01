Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями

Posted 1 октября 2021, 17:20
Published 1 октября 2021, 17:20
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
Об этом заявил знакомый с ситуацией источник. Инсайдер рассказал, что родители смогут получить тело солдата в ближайшее время, пишет Ура.ру. Во время церемонии прощания будет звучать гимн России и дан огневой залп. Также с прощальным словом выступит представитель вооруженных сил страны.
Напомним, гибель двух солдат в 42-й Тагильской ракетной дивизии вызвала широкий резонанс в обществе. Один срочник погиб от удара током во время учений, второй застрелился. Свои версии, что могло случиться, TagilCity.ru рассказали бывший солдат-срочник, военный юрист и источник редакции в ЗАТО Свободный.