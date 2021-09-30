Матери солдат рассказали о поборах в части под Нижним Тагилом

Напомним, с промежутком в сутки погибли двое солдат одной из воинских частей РВСН под Нижним Тагилом. 27 сентября 2021 года 20-летний Иван Катлинских из Тюмени погиб от удара током на ЛЭП после того, как он якобы заблудился во время учений. Через несколько часов уже в расположении части застрелился 19-летний Михаил Пащчук из Пензы. Для расследования ЧП в часть прилетела спецкомиссия Минобороны РФ.