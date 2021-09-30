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Матери солдат рассказали о поборах в части под Нижним Тагилом

30 сентября 2021, 13:18
Фото: 1МI
Матери солдат, служащих в части, где на днях погибли сразу двое срочников, заявляют о поборах и избиениях военнослужащих со стороны офицеров. Несколько женщин уже обратились в комитет солдатских материй России и рассказали о сложившихся там порядках.

30 сентября 2021 года несколько материей, чьи сыновья проходят службу в известной теперь на всю страну воинской части № 93401 в закрытом городке Свободный под Нижним Тагилом, анонимно сообщили, что в части процветают вымогательства и избиения, сообщает Ура.ру.

Со слов матерей солдат, они вынуждены практически каждую неделю переводить своим сыновьям 600-700 рублей. Тех, чьи родители не могут себе этого позволить, сильно «прессуют» офицеры, заявляют женщины.

Все родители, у кого есть хоть какие-то личные связи, стараются перевести своих сыновей в другие воинские части.

Напомним, с промежутком в сутки погибли двое солдат одной из воинских частей РВСН под Нижним Тагилом. 27 сентября 2021 года 20-летний Иван Катлинских из Тюмени погиб от удара током на ЛЭП после того, как он якобы заблудился во время учений. Через несколько часов уже в расположении части застрелился 19-летний Михаил Пащчук из Пензы. Для расследования ЧП в часть прилетела спецкомиссия Минобороны РФ.

Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом
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