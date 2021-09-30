Мерзлякова обратилась к военному прокурору после гибели 2 солдат под Нижним Тагилом

Напомним, 28 сентября стало известно о пропаже солдата-срочника под Нижним Тагилом. В результате он был найден мертвым у опоры ЛЭП. По предварительной информации, он пытался забраться на нее и получил удар током. На следующий день погиб еще один солдат. Он застрелился из табельного оружия перед нарядом.