Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске

Через некоторое время они остановили автомобиль на Старопышминской трассе, водителю которого они представились жительницами Ульяновска, поссорившимися с родителями. Неравнодушный мужчина сначала разместил их у себя в комнате общежития в Березовском и приобрел им теплую одежду и мобильник.