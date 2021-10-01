Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске

Найденных живыми и здоровыми екатеринбургских школьниц везут из Челябинска домой, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
14-летние девочки с одинаковым именем Ангелина обнаружили в Челябинске на съемной квартире. По имеющейся на данный момент информации, девочки уехали из Екатеринбурга в Березовский в гости 23 сентября, никого из родителей не предупредив об этом.
Через некоторое время они остановили автомобиль на Старопышминской трассе, водителю которого они представились жительницами Ульяновска, поссорившимися с родителями. Неравнодушный мужчина сначала разместил их у себя в комнате общежития в Березовском и приобрел им теплую одежду и мобильник.
Затем мужчина снял им квартиру в Челябинске, купил продукты и дал некоторую сумму денег.
Пропавших школьниц искали 12 оперативников уголовного розыска, руководил поисками полковник полиции Курбанов. К поискам также подключались волонтеры «ЛизыАлерт» и «Прорыва». Остальные подробности будут выяснены по возвращению Ангелин в Екатеринбург.
Напомним, с сентября 2021 года в Екатеринбурге ищут пропавшего офицера, который возвращался из 32-го военного города в Елань, но так и не добрался до дома.