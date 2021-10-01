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Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске

1 октября 2021, 04:41
Фото: 1МI
Девочки пропали 23 сентября 2021 года по пути из Екатеринбурга в Березовский, куда они ехали в гости на «вписку». Пропавших школьниц искали правоохранители и волонтеры поисковых отрядов.

Найденных живыми и здоровыми екатеринбургских школьниц везут из Челябинска домой, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

14-летние девочки с одинаковым именем Ангелина обнаружили в Челябинске на съемной квартире. По имеющейся на данный момент информации, девочки уехали из Екатеринбурга в Березовский в гости 23 сентября, никого из родителей не предупредив об этом.

Через некоторое время они остановили автомобиль на Старопышминской трассе, водителю которого они представились жительницами Ульяновска, поссорившимися с родителями. Неравнодушный мужчина сначала разместил их у себя в комнате общежития в Березовском и приобрел им теплую одежду и мобильник.

Затем мужчина снял им квартиру в Челябинске, купил продукты и дал некоторую сумму денег.

Пропавших школьниц искали 12 оперативников уголовного розыска, руководил поисками полковник полиции Курбанов. К поискам также подключались волонтеры «ЛизыАлерт» и «Прорыва». Остальные подробности будут выяснены по возвращению Ангелин в Екатеринбург.

Напомним, с сентября 2021 года в Екатеринбурге ищут пропавшего офицера, который возвращался из 32-го военного города в Елань, но так и не добрался до дома.

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