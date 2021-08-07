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Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку

7 августа 2021, 13:04
Фото: 1МI
С 21 июля 2021 года сотрудники полиции и волонтёры разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Наталью Лешукову из Сухого Лога.

На момент исчезновения, подросток была в чёрной куртке и джинсах того же цвета, голубых кроссовках.

Рост Натальи – 160 сантиметров, она худощавого телосложения с карими глазами. Из особых примет – шрам под нижней губой, сообщили в ПО «Лиза Алерт».

Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку
Фото: ЛизаАлерт

Если вы видели этого подростка, или располагаете информацией о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, девочку, похищенную недалеко от села в Бийском районе Алтайского края, искали свыше 300 человек, включая спасателей, полицейских, водолазов и добровольцев из местного населения.

Следователи установили подробности похищения и поисков пропавшей на Алтае девочки
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#Пропал#Розыск#Свердловская область#Подросток#Сухой лог#Происшествия
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