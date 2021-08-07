Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку

На момент исчезновения, подросток была в чёрной куртке и джинсах того же цвета, голубых кроссовках.
Рост Натальи – 160 сантиметров, она худощавого телосложения с карими глазами. Из особых примет – шрам под нижней губой, сообщили в ПО «Лиза Алерт».
Если вы видели этого подростка, или располагаете информацией о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, девочку, похищенную недалеко от села в Бийском районе Алтайского края, искали свыше 300 человек, включая спасателей, полицейских, водолазов и добровольцев из местного населения.