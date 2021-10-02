tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2021, 08:51

Published 2 октября 2021, 08:51

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу

Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу

2 октября 2021, 08:51
Фото: 1MI.
Две 14-летние Ангелины, которые пропали в Екатеринбурге и были найдены в Челябинске, госпитализированы в больницу для обследования.

Пока девочек везли домой, они рассказали сотрудникам полиции, что за время розыска не попали в криминальные истории. Ранее судимый за наркотики мужчина, который им помог добраться до Челябинска, вреда им не причинил.

У обеих девочек сложились непростые отношения в семье. Одна из них проживает с бабушкой, хотя опекуном является ее отец. Раньше школьница уже не один раз уходила из дома. Вторая живет с матерью, злоупотребляющей алкоголем, отец у нее умер.

Ангелины случайно познакомились на улице около года назад и стали общаться. Затем им пришла в голову мысль отправиться в путешествие.

Визуальных признаков, что подруги подверглись какому-либо насилию, нет, рассказал Е1 глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, две школьницы из Екатеринбурга пропали 23 сентября. Их искали 12 оперативников уголовного розыска во главе с полковником полиции Курбановым, а также волонтеры поисковых отрядов.

Материалы по теме
При восхождении на вулкан на Камчатке пропал свердловчанин
#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Челябинск#Пропали#Екатеринбург#Школьницы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика