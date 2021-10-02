Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу

У обеих девочек сложились непростые отношения в семье. Одна из них проживает с бабушкой, хотя опекуном является ее отец. Раньше школьница уже не один раз уходила из дома. Вторая живет с матерью, злоупотребляющей алкоголем, отец у нее умер.