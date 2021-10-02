Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу

Posted 2 октября 2021, 08:51
Published 2 октября 2021, 08:51
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
Пока девочек везли домой, они рассказали сотрудникам полиции, что за время розыска не попали в криминальные истории. Ранее судимый за наркотики мужчина, который им помог добраться до Челябинска, вреда им не причинил.
У обеих девочек сложились непростые отношения в семье. Одна из них проживает с бабушкой, хотя опекуном является ее отец. Раньше школьница уже не один раз уходила из дома. Вторая живет с матерью, злоупотребляющей алкоголем, отец у нее умер.
Ангелины случайно познакомились на улице около года назад и стали общаться. Затем им пришла в голову мысль отправиться в путешествие.
Визуальных признаков, что подруги подверглись какому-либо насилию, нет, рассказал Е1 глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
Напомним, две школьницы из Екатеринбурга пропали 23 сентября. Их искали 12 оперативников уголовного розыска во главе с полковником полиции Курбановым, а также волонтеры поисковых отрядов.