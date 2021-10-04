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Posted 4 октября 2021, 08:14

Published 4 октября 2021, 08:14

Modified 29 ноября 2024, 18:23

Updated 29 ноября 2024, 18:23

Еще один криминальный авторитет скончался в Екатеринбурге

Еще один криминальный авторитет скончался в Екатеринбурге

4 октября 2021, 08:14
Фото: 1MI.
Бизнесмен и криминальный авторитет Менир Фахртдинов скончался в Екатеринбурге. Ему было 60 лет.

Он скончался в ночь на 3 октября, пишет Е1 со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Они отметили, что Менир страдал от хронических заболеваний, также у него были другие проблемы со здоровьем. Около двух часов ночи ему стало плохо, была вызвана скорая, но спасти Менира не удалось.

Он уже давно, по словам знакомых, не привлекал внимание полиции и не связывался с криминалом. Однако уважением пользовался.

Последнее время он занимался обналичкой, выступал как «решала», помогал долги выбить и так далее. Нельзя сказать, что сильно разбогател на этом, но на жизнь хватало ему. В какие-то более серьезные криминальные дела не совался. Незачем ему это было, возраст уже не тот, рассказал источник в силовых структурах.

Еще один собеседник издания рассказал, что Фахртдинов вел нездоровый образ жизни — долго сидел в тюрьме, пил, курил и не только.

Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался еще один криминальный авторитет Герман Гардт, известный как Гера с ЖБИ. На его похороны пришло около тысячи человек.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Екатеринбург#Авторитет
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