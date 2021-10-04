Еще один криминальный авторитет скончался в Екатеринбурге

Последнее время он занимался обналичкой, выступал как «решала», помогал долги выбить и так далее. Нельзя сказать, что сильно разбогател на этом, но на жизнь хватало ему. В какие-то более серьезные криминальные дела не совался. Незачем ему это было, возраст уже не тот, рассказал источник в силовых структурах.