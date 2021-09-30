TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге

30 сентября 2021, 06:09
Фото: 1МI
Герман Гардт, более известный в криминальных кругах как Гера с ЖБИ, скончался в Екатеринбурге в возрасте 50-ти лет. Бизнесмен известен не только своими бизнес-проектами, но и «засветился» как организатор сходки авторитетов на улице Юмашева уральской столицы.

Скончавшийся «авторитетный бизнесмен» Герман Гардт занимался спортом и никогда не жаловался на проблемы с сердцем, сообщает E1.

Со слов знакомых Гардта, он был открытым и отзывчивым человеком, много помогал уральским спортсменам. Скорая, приехавшая на вызов, не смогла помочь скончавшемуся.

Также есть мнение среди «коллег» авторитета, что сейчас в Екатеринбурге может начаться передел активов Гардта: автостоянок и спортклубов. Ранее бизнесмен часто помогал в решении коммерческих споров, а проще, рейдерам, «поставками» одной из конфликтующих сторон своих боевиков-спортсменов.

Напомним, 11 августа 2021 года на улице Юмашева в Екатеринбурге проходила «стрелка» авторитетов. Силовики задержали 30 человек, изъяли оружие и боеприпасы. Причиной сходки стал конфликт из-за элитного здания «Бажов House» в центре города.

30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Росгвардия прервала поминки погибшего в ДТП криминального авторитета в ЕкатеринбургеСуд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету 90-х в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Криминал#Сходка#Смерть#Авторитет#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25