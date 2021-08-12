30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге

В отношении задержанных криминальных авторитетов составлены протоколы по различным статьям КоАП. Большая часть из них будет привлечена к ответственности за мелкое хулиганство. На одного из мужчин-иностранцев составлен протокол за нарушение правил пребывания на территории России. Еще одному участнику разборок придется ответить за потребление наркотиков.