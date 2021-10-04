Отец свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака рассказал про офшор на островах

Posted 4 октября 2021, 08:05
Published 4 октября 2021, 08:05
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Он отметил, что все на законных основаниях и налоги оплачиваются, пишет Ура.ру.
Бизнесмен считает, что иметь бизнес в разных странах — это нормально. Главное, оплачивать налоги. Он добавил, что налоговая инспекция в курсе наличия счета и от прессы наличие офшора не скрывалось.
У Ковпака вызвало удивление, что информация об этом счете вызвала резонанс общественности.
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материалы, в которых говорится о наличии офшорного счета на Виргинских островах у Игоря Ковпака.