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Posted 4 октября 2021, 08:05

Published 4 октября 2021, 08:05

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Отец свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака рассказал про офшор на островах

Отец свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака рассказал про офшор на островах

4 октября 2021, 08:05
Фото: 1MI.
Отец депутата Государственной думы Льва Ковпака Игорь, который является владельцем сети магазинов «Кировский» в Свердловской области, рассказал о наличии офшора на Виргинских островах.

Он отметил, что все на законных основаниях и налоги оплачиваются, пишет Ура.ру.

Бизнесмен считает, что иметь бизнес в разных странах — это нормально. Главное, оплачивать налоги. Он добавил, что налоговая инспекция в курсе наличия счета и от прессы наличие офшора не скрывалось.

У Ковпака вызвало удивление, что информация об этом счете вызвала резонанс общественности.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материалы, в которых говорится о наличии офшорного счета на Виргинских островах у Игоря Ковпака.

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#Общество#Свердловская область#Офшор#Лев Ковпак
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