Свердловчанку вызвали в полицию из-за жалобы Путину на главу села

Затем письмо из администрации Путина спустилось на уровень региональных властей. Активистку вызвали в полицию, так как глава поселка написал на нее жалобу за клевету и собирается защищать свои честь и достоинства. Он заявил, что доводы в жалобе «не имеют под собой оснований».