Обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки свердловский полицейский отрицает вину

Posted 5 октября 2021, 12:38
Published 5 октября 2021, 12:38
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
На допросах мужчина заявляет, что не принимал непосредственного участия в злодеянии, пишет ЕАН со ссылкой на инсайдера.
После сообщения девочки о преступлении Хусаинов был уволен с должности. Следственный комитет выясняет, как он попал на службу в правоохранительные органы.
Напомним, 25 сентября 12-летняя школьница из Первоуральска рассказала, что подверглась сексуальному насилию. Предварительно, ее заманил к себе домой ранее неоднократно судимый подельник Хусаинова, где мужчины вместе изнасиловали девочку.