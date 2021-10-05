tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 12:38

Published 5 октября 2021, 12:38

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки свердловский полицейский отрицает вину

Обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки свердловский полицейский отрицает вину

5 октября 2021, 12:38
Фото: 1MI.
Бывший сотрудник правоохранительных органов Александр Хусаинов, который обвиняется в групповом изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске, отрицает свою вину.

На допросах мужчина заявляет, что не принимал непосредственного участия в злодеянии, пишет ЕАН со ссылкой на инсайдера.

После сообщения девочки о преступлении Хусаинов был уволен с должности. Следственный комитет выясняет, как он попал на службу в правоохранительные органы.

Напомним, 25 сентября 12-летняя школьница из Первоуральска рассказала, что подверглась сексуальному насилию. Предварительно, ее заманил к себе домой ранее неоднократно судимый подельник Хусаинова, где мужчины вместе изнасиловали девочку.

Участкового из Первоуральска подозревают в изнасиловании школьницы
Узнать подробнее
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика