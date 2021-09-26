TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Участкового из Первоуральска подозревают в изнасиловании школьницы

26 сентября 2021, 13:55
Фото: 1Mediainvest.ru
В отношении участкового из Первоуральска Александра Хусаинова и его друга-рецидивиста возбудили уголовное дело за изнасилование. Жертвой подозреваемых стала 12-летняя школьница.

В Первоуральске по подозрению в изнасиловании задержали участкового местного УМВД Александра Хусаинова. Инцидент произошёл вечером в субботу, 25 сентября, сообщил изданию Tagilcity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска, подведомственную территорию, обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, рассказал Валерий Горелых.

Подельник задержанного стража порядка был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой.

По информации издания, 12-летнюю школьницу заманил к себе именно товарищ Хусаинова.

Собранные по данному факту материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке, подытожил Горелых.

В СУСК РФ добавили, что будут ходатайствовать о проведении служебной проверки.

В ходе расследования будет выясняться, в том числе, каким образом участковый был принят на службу в МВД. Следственным комитетом области направлено в гувд требование о проведении служебной проверки по этому поводу, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, в потолке одного из кабинетов отдела полиции № 20 в Нижнем Тагиле сотрудники службы собственной безопасности обнаружили наркотические вещества.

СМИ: наркотики в потолке кабинета найдены в отделе полиции № 20 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Первоуральском
#Полицейские#Первоуральский городской округ#Первоуральск#Изнасилование#Валерий Горелых#Полицейский#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25