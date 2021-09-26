Участкового из Первоуральска подозревают в изнасиловании школьницы

В Первоуральске по подозрению в изнасиловании задержали участкового местного УМВД Александра Хусаинова. Инцидент произошёл вечером в субботу, 25 сентября, сообщил изданию Tagilcity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска, подведомственную территорию, обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, рассказал Валерий Горелых.
Подельник задержанного стража порядка был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой.
По информации издания, 12-летнюю школьницу заманил к себе именно товарищ Хусаинова.
Собранные по данному факту материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке, подытожил Горелых.
В СУСК РФ добавили, что будут ходатайствовать о проведении служебной проверки.
В ходе расследования будет выясняться, в том числе, каким образом участковый был принят на службу в МВД. Следственным комитетом области направлено в гувд требование о проведении служебной проверки по этому поводу, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, в потолке одного из кабинетов отдела полиции № 20 в Нижнем Тагиле сотрудники службы собственной безопасности обнаружили наркотические вещества.