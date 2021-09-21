СМИ: наркотики в потолке кабинета найдены в отделе полиции № 20 в Нижнем Тагиле

Напомним, еще один сотрудник полиции Нижнего Тагила Руслан Белоконный оказался фигурантом уголовного дела. Весной 2020 года, он задержал детского тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения в одном из городских баров. Позднее экс-полицейский был обвинен в том, что именно он привез тренера на медосвидетельствование и подменил его анализ. В начале мая 2020 года в отношение него было возбуждено уголовное дело за фальсификацию доказательств.