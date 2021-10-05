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Posted 5 октября 2021, 17:34

Published 5 октября 2021, 17:34

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Сбежавшая от суда женщина задержана в Краснотурьинске

Сбежавшая от суда женщина задержана в Краснотурьинске

5 октября 2021, 17:34
Фото: 1MI.
В 2020 году жительница Карпинска была осуждена за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Она получила три года условно с испытательным сроком.

В связи с этим женщина должна была приходить в полицию и отмечаться каждый месяц. Также ей было запрещено покидать город. Однако женщина решила игнорировать данные требования. Она пыталась скрыться от суда и ее объявили в федеральный розыск, сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Беглянку задержали сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции. Они доставили сопротивляющуюся женщину в отдел полиции Краснотурьинска.

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#Происшествия#Суд#Краснотурьинск#Женщина#Задержание#Условный срок
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