Сбежавшая от суда женщина задержана в Краснотурьинске

Posted 5 октября 2021, 17:34
Published 5 октября 2021, 17:34
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
В связи с этим женщина должна была приходить в полицию и отмечаться каждый месяц. Также ей было запрещено покидать город. Однако женщина решила игнорировать данные требования. Она пыталась скрыться от суда и ее объявили в федеральный розыск, сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».
Беглянку задержали сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции. Они доставили сопротивляющуюся женщину в отдел полиции Краснотурьинска.