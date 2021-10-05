Сбежавшая от суда женщина задержана в Краснотурьинске

В связи с этим женщина должна была приходить в полицию и отмечаться каждый месяц. Также ей было запрещено покидать город. Однако женщина решила игнорировать данные требования. Она пыталась скрыться от суда и ее объявили в федеральный розыск, сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».