Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1

В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила с середины сентября поступает все больше пациентов со всего Горнозаводского округа в тяжелом состоянии. При этом зачастую возраст пациентов значительно ниже группы риска, болеет много молодых людей, сообщают в медучреждении. По статистике, большинство людей, находящихся в отделении реанимации, не вакцинированы от COVID-19.