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Posted 6 октября 2021, 16:03

Published 6 октября 2021, 16:03

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1

Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1

6 октября 2021, 16:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В связи с ухудшением эпидобстановки по заболеваемости коронавирусом в Нижнем Тагиле, жители Дзержинского района могут поставить прививку от инфекции в поликлинике на улице Окунева, 30. В медучреждении есть все виды вакцин, записаться можно любым удобным способом.

С наступлением осени в Нижнем Тагиле снова возросла заболеваемость COVID-19. Общественный транспорт наполнился школьниками и студентами. Тагильчане активно посещают многолюдные торговые центры. Нарушение социальной дистанции и масочного режима негативно сказываются на эпидемиологической обстановке в городе.

В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила с середины сентября поступает все больше пациентов со всего Горнозаводского округа в тяжелом состоянии. При этом зачастую возраст пациентов значительно ниже группы риска, болеет много молодых людей, сообщают в медучреждении. По статистике, большинство людей, находящихся в отделении реанимации, не вакцинированы от COVID-19.

Сейчас прививка от коронавируса является единственным эффективным методом защиты от инфекции. Вакцина позволяет снизить риск заражения, а в случае заболевания болезнь проходит в более легкой форме из-за выработанных антител. Привитым необходимо также соблюдать противоэпидемиологические меры, так как болезнь может проходит бессимптомно.

Коллектив нашей больницы оказавшись на передовой, работая непосредственно с пациентами заболевшими COVID-19, наблюдая как тяжело протекает заболевание, активно приняли участие в вакцинации, когда такая возможность появилась. Часть сотрудников после 6 месяцев, после первичной вакцинации прошли повторную. К сожалению, коронавирус является смертельно опасным и трагически уносит жизнь, в том числе наших коллег, поэтому, имея возможность защитить себя, не упускайте её, рассказал редакции TagilCity.ru главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских.

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила могут пройти вакцинацию в поликлинике на улице Окунева, 30. Записаться на прививку можно:

  • по номеру call-центра тел. 8 (3435) 38-44-99,
  • через официальный сайт больницы,
  • через портал «Регистратура 96», где можно самостоятельно выбрать удобное время.
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Здоровье#Вакцинация#ЦГБ №1
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