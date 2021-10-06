Возможные места для посещения с QR-кодами названы в Свердловской области

В ведомстве придерживаются мнения, что введение данных ограничительных мер поможет снизить распространение заболеваемости коронавирусом среди жителей региона. Также по выше озвученному признаку будут запускать посетителей на площадки фестиваля «Ночь музыки» (Ural Music Night). В общей сложности будет действовать около 70 «свободных от коронавируса» площадок.