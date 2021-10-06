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Posted 6 октября 2021, 16:50

Published 6 октября 2021, 16:50

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Возможные места для посещения с QR-кодами названы в Свердловской области

Возможные места для посещения с QR-кодами названы в Свердловской области

6 октября 2021, 16:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Список мест, посетить которые будет возможно лишь с QR-кодами о вакцинации на сайте Госуслуг, на данный момент разрабатывает свердловское правительство.

Предполагается, что в перечень войдут кафе, рестораны, бары, базы отдыха, музеи, а также санатории, концертные, выставочные и тренажерные залы, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Также, помимо сертификата с QR-кодом, на входе в данные места необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Отмечается, что отрицательные результаты тестов ПЦР не являются основанием для посещения зон.

В ведомстве придерживаются мнения, что введение данных ограничительных мер поможет снизить распространение заболеваемости коронавирусом среди жителей региона. Также по выше озвученному признаку будут запускать посетителей на площадки фестиваля «Ночь музыки» (Ural Music Night). В общей сложности будет действовать около 70 «свободных от коронавируса» площадок.

Напомним, обязательные QR-коды и «чистые зоны» вводятся на территории Свердловской области с 1 декабря. Уральские рестораторы обратились с открытым письмом к Евгению Куйвашеву. Они просят власти не включать рестораны, кафе и прочие точки общепита в список «чистых зон от коронавируса».

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Пандемия
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