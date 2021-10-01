QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области

Он отметил, что в данных зонах уральцы, имеющие антитела, будут чувствовать себя в безопасности и не бояться заразиться. На данный момент губернатор Евгений Кувашев уже поручил в оперативном порядке сформировать такие территории. Павел Креков отметил, что в зонах смогут находиться либо привитые граждане, либо уже переболевшие коронавирусом. Об этом будут свидетельствовать QR-коды.