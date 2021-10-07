tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2021, 16:43

Published 7 октября 2021, 16:43

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Переполненность СИЗО в Свердловской области прокомментировали в ГУФСИН

Переполненность СИЗО в Свердловской области прокомментировали в ГУФСИН

7 октября 2021, 16:43
Фото: 1MI.
Проблему переполненности СИЗО в Свердловской области TagilCity.ru прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Там отметили, что в регионе число осужденных и обвиняемых достигло исторического минимума — менее 20 тысяч человек. Это около 17 тысяч осужденных и около 3 тысяч обвиняемых.

Напомним, о том, что в области имеется проблема переполненности СИЗО, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Теперь арестантов будут доставлять в Красноярск. По мнению Мерзляковой, данное решение является негуманным.

СИЗО в Свердловской области оказались переполнены
Узнать подробнее
Материалы по теме
Пансионат, СИЗО и детский центр в Тагиле стали лидерами по явке в первый день выборовСИЗО в Свердловской области оказались переполнены
#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#ГУФСИН#СИЗО#Заключенные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика