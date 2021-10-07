Переполненность СИЗО в Свердловской области прокомментировали в ГУФСИН

Posted 7 октября 2021, 16:43
Published 7 октября 2021, 16:43
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Там отметили, что в регионе число осужденных и обвиняемых достигло исторического минимума — менее 20 тысяч человек. Это около 17 тысяч осужденных и около 3 тысяч обвиняемых.
Напомним, о том, что в области имеется проблема переполненности СИЗО, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Теперь арестантов будут доставлять в Красноярск. По мнению Мерзляковой, данное решение является негуманным.