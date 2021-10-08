Избитый дагестанцами в московском метро пассажир получит 2 миллиона рублей

Ранее Роман признался, что не хотел становиться популярным на фоне своего поступка. Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская». Там трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда. Это произошло из-за этого, что Ковалев заступился за девушку. Сам Роман рассказал, что другие пассажиры решили ему не помогать и скрылись в другой части вагона.