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Posted 8 октября 2021, 17:05

Published 8 октября 2021, 17:05

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

Избитый дагестанцами в московском метро пассажир получит 2 миллиона рублей

Избитый дагестанцами в московском метро пассажир получит 2 миллиона рублей

8 октября 2021, 17:05
Фото: 1MI.
Премию в 2 миллиона рублей сможет получить пассажир, которого в метро Москвы избили жители Дагестана за то, что он заступился за девушку. Данное распоряжение дал глава столицы Сергей Собянин.

Также на своей личной странице в Instagram он сообщил, что побывал в больнице у пострадавшего Романа Ковалева. Там Собянин поблагодарил молодого человека за его поступок и пообещал, что врачи приложат все усилия для его дальнейшего восстановления. Руководству метрополитена мэр Москвы поручил выделить пассажиру помощь в размере 2 миллионов рублей, пишет Lenta.ru.

Ранее Роман признался, что не хотел становиться популярным на фоне своего поступка. Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская». Там трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда. Это произошло из-за этого, что Ковалев заступился за девушку. Сам Роман рассказал, что другие пассажиры решили ему не помогать и скрылись в другой части вагона.

На данный момент задержаны все участники происшествия. Были возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство. Также председатель СКР Александр Бастрыкин представит Романа Ковалева к награде «Доблесть и отвага».

Напомним, в начале сентября стало известно, что житель Екатеринбурга подозревается в том, что совершил нападение и ограбил своего оппонента, с которым познакомился в магазине.

#Общество#Избиение#Москва#Премия#Дагестан#Сергей Собянин
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