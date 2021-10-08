Свердловчанка с редкой болезнью не может добиться операции из-за пандемии COVID-19

О том, что на данный момент министерства помогают свердловчанке подготовить полный пакет документов в соответствии с требованиями российского законодательства, заявили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Там отметили, что проблем с наличием препарата нет, поэтому, как только Екатерина получит подтверждение, она получит лекарство.