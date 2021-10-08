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Posted 8 октября 2021, 17:36

Published 8 октября 2021, 17:36

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Свердловчанка с редкой болезнью не может добиться операции из-за пандемии COVID-19

Свердловчанка с редкой болезнью не может добиться операции из-за пандемии COVID-19

8 октября 2021, 17:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Жительница Каменска-Уральского 30-летняя Екатерина болеет редким заболеванием —лимфангиолейомиоматозом легких (ЛАМ). Из-за пандемии она никак не может добиться проведения операции.

У Екатерины есть семья и маленький ребенок, однако для нормальной жизни ей нужен дорогостоящий препарат и срочная операция в Уральском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии.

По словам Екатерины, пандемия коронавируса увеличила загруженность врачей, поэтому операция откладывается на месяцы, не смотря на то, что у женщины легкие работают только на 48%. Екатерина отметила, что из-за коронавируса больницы «забыли» о других заболеваниях, сообщает Znak.

О том, что на данный момент министерства помогают свердловчанке подготовить полный пакет документов в соответствии с требованиями российского законодательства, заявили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Там отметили, что проблем с наличием препарата нет, поэтому, как только Екатерина получит подтверждение, она получит лекарство.

Напомним, в начале августа стало известно, что через суд жители Екатеринбурга получили право на бесплатное лечение редкой болезни — муковисцидоза. Ранее областной Минздрав отказал семьям в покупке дорогих лекарств.

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#Общество#Каменск-Уральский#Коронавирус#Свердловская область#Лечение#Заболевание#Пандемия
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