Избитый мужчина в Екатеринбурге обвинил полицию в бездействии

Сергей рассказал, что его избили на улице Бардина за то, что он подшутил над женщиной. Ее спутник исподтишка ударил мужчину по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Очнулся Сергей от боли. Его нога лежала на поребрике. Незнакомец прыгнул на нее и сломал, после чего продолжил избиения. Его отогнал другой молодой человек.