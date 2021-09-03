Автохам избил женщину-водителя и угрожал ей ножом в Нижнем Тагиле

Выскочив из своего авто он стал орать на нее, размахивая руками, после чего опрокинул ее на асфальт и достав из своего автомобиля нож, принялся им размахивать перед женщиной. Последняя испугалась и покинула место инцидента. С ее слов, после падения на асфальт на руке и колене образовались ссадины и гематомы, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.