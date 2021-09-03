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Posted 3 сентября 2021, 04:17

Published 3 сентября 2021, 04:17

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Автохам избил женщину-водителя и угрожал ей ножом в Нижнем Тагиле

Автохам избил женщину-водителя и угрожал ей ножом в Нижнем Тагиле

3 сентября 2021, 04:17
Фото: 1MI.
Мужчина напал на женщину-водителя за помеху на проезжей части в Нижнем Тагиле. После брани в ее адрес, он уронил ее на асфальт.

2 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле произошел конфликт между двумя водителями — мужчиной и женщиной. Последняя подъехала к своему дому и стала разгружать багажник, перекрыв проезжую часть.

Это не понравилось мужчине, подъехавшему следом за автоледи. Он на повышенных тонах потребовал от женщины убрать ее автомобиль. Она попросила его подождать буквально 2 минуты, что еще больше взбесило автохама.

Выскочив из своего авто он стал орать на нее, размахивая руками, после чего опрокинул ее на асфальт и достав из своего автомобиля нож, принялся им размахивать перед женщиной. Последняя испугалась и покинула место инцидента. С ее слов, после падения на асфальт на руке и колене образовались ссадины и гематомы, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Напомним, в середине августа 2021 года произошла массовая драка автомобилистов в Екатеринбурге. Тогда причиной конфликта также стала помеха на дороге, которую создал один из участников побоища.

Массовая драка между автомобилистами на Ботанике в Екатеринбурге попала на видео
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#Происшествия#Нижний Тагил#Драка#Автохам
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