tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2021, 09:38

Published 11 октября 2021, 09:38

Modified 19 июня 2022, 18:01

Updated 19 июня 2022, 18:01

Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьет рекорды

Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьет рекорды

11 октября 2021, 09:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Четвертый день подряд в Свердловской области фиксируется рекордное количество заражений COVID-19. За сутки с 10 по 11 октября число заболевших составляет 565 человек. Днем ранее показатель составлял 558 человек.

565 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Свердловской области

В Екатеринбурге за сутки выявлено 132 случая заражения. Остальные приходятся на другие муниципалитеты региона, в том числе и Нижний Тагил, сообщает региональный оперштаб.

Всего в Свердловской области число заболевших коронавирусом достигло 144,9 тысячи человек.

Отмечается, что 976 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 544 из них помещены в реанимацию, в том числе 453 на аппаратах ИВЛ. Число пациентов, состояние которых оценивается как средней тяжести, составляет 6,8 тысячи.

В целом по России показатели заболеваемости приближаются к рекордным. За сутки подтверждено 29,4 тысячи случаев. Всего число заболевших составляет 7,8 миллиона.

Число выздоровевших в Свердловской области достигло 133,1 тысячи человек

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 456 человек.

В целом по стране это число составило 15,4 тысячи человека. Больше всего выздоровевших насчитывается в Москве — 2,3 тысячи пациентов. На втором месте Санкт-Петербург — 1,3 тысячи. На третьем Нижегородская область с 509 выписанными. В общей сложности после инфекции выздоровели 6,87 миллиона человек.

Еще 42 человека скончались от COVID-19 в Свердловской области

Общее количество летальных случаев в регионе составляет 6773 человека.

В России за последние сутки от коронавируса скончались 957 человек. За все время пандемии число умерших составляет свыше 217 тысяч человек.

Материалы по теме
Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев
#Ирина Кирилова#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Заболевшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика