Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьет рекорды

В целом по стране это число составило 15,4 тысячи человека. Больше всего выздоровевших насчитывается в Москве — 2,3 тысячи пациентов. На втором месте Санкт-Петербург — 1,3 тысячи. На третьем Нижегородская область с 509 выписанными. В общей сложности после инфекции выздоровели 6,87 миллиона человек.