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Posted 11 октября 2021, 09:56

Published 11 октября 2021, 09:56

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Реабилитационный центр в Екатеринбурге снова перепрофилируют под лечение COVID-19

Реабилитационный центр в Екатеринбурге снова перепрофилируют под лечение COVID-19

11 октября 2021, 09:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Реабилитационный центр «Озеро Чусовское» в Екатеринбурге снова отдают под лечение пациентов с коронавирусом. На данный момент оттуда экстренно выписывают пациентов.

В центре снова строят шлюзы и ставят перегородки для разделения пространства на несколько зон, пишет Е1.

Пациентов в учреждении находится много, они лежат даже в коридорах, рассказывает один из сотрудников. До 16.00 они все должны быть выписаны, так как после этого времени уже начнут поступать пациенты с коронавирусом.

Согласно приказу Минздрава, 170 коек центра снова будут принимать пациентов с COVID-19. В общей сложности в Свердловской области на данный момент для коронавирусных больных имеется 9069 мест.

В центре надеялись, что у них останется «чистая» зона для продолжения реабилитации пациентов. Однако в Минздраве посчитали, что это невозможно.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Заболеваемость#Екатеринбург
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