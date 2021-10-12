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Posted 12 октября 2021, 15:06

Published 12 октября 2021, 15:06

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал в отставку

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал в отставку

12 октября 2021, 15:06
Фото: 1MI.
Отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова одобрил президент России Владимир Путин.

Миронов принял решение покинуть пост по собственному желанию. Указом Владимира Путина он назначен помощником президента России. Врио губернатора области стал бывший замглавы ФАС Михаил Евраев, пишет «Коммерсант».

Напомним, в начале октября стало известно, что глава свердловского управления Пенсионного фонда России Татьяна Опалева ушла в отставку. Она занимала пост с 2009 года.

Ушла в отставку глава свердловского управления ПФР Татьяна Опалева
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#Политика#Владимир Путин#Губернатор#Отставка#Ярославль
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