Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал в отставку

Posted 12 октября 2021, 15:06
Published 12 октября 2021, 15:06
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Миронов принял решение покинуть пост по собственному желанию. Указом Владимира Путина он назначен помощником президента России. Врио губернатора области стал бывший замглавы ФАС Михаил Евраев, пишет «Коммерсант».
Напомним, в начале октября стало известно, что глава свердловского управления Пенсионного фонда России Татьяна Опалева ушла в отставку. Она занимала пост с 2009 года.