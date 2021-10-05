tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 16:16

Published 5 октября 2021, 16:16

Modified 29 ноября 2024, 18:23

Updated 29 ноября 2024, 18:23

Ушла в отставку глава свердловского управления ПФР Татьяна Опалева

Ушла в отставку глава свердловского управления ПФР Татьяна Опалева

5 октября 2021, 16:16
Фото: 1MI.
Глава свердловского управления Пенсионного фонда России Татьяна Опалева приняла решение уйти в отставку. Она занимала данный пост с 2009 года. О решении Опалевой сообщил близкий к структуре источник.

По его словам, теперь в фонде началась «борьба за финансовоемкую позицию». В приемной управления ПФР также подтвердили, что Опалева покинула должность руководителя и вышла на пенсию, пишет Ура.ру. В ПФР женщина трудилась с 1991 года.

Напомним, в июле стало известно, что глава правового подразделения полковник внутренней службы Игорь Бессонов ушел из ГУ МВД по Свердловской области. Он проработал там 38 лет и считался одним из старожилов гарнизона.

#Общество#Свердловская область#Пенсионный фонд#ПФР#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика