Ушла в отставку глава свердловского управления ПФР Татьяна Опалева

По его словам, теперь в фонде началась «борьба за финансовоемкую позицию». В приемной управления ПФР также подтвердили, что Опалева покинула должность руководителя и вышла на пенсию, пишет Ура.ру. В ПФР женщина трудилась с 1991 года.