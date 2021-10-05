Ушла в отставку глава свердловского управления ПФР Татьяна Опалева

Posted 5 октября 2021, 16:16
Published 5 октября 2021, 16:16
Modified 29 ноября 2024, 18:23
Updated 29 ноября 2024, 18:23
По его словам, теперь в фонде началась «борьба за финансовоемкую позицию». В приемной управления ПФР также подтвердили, что Опалева покинула должность руководителя и вышла на пенсию, пишет Ура.ру. В ПФР женщина трудилась с 1991 года.
Напомним, в июле стало известно, что глава правового подразделения полковник внутренней службы Игорь Бессонов ушел из ГУ МВД по Свердловской области. Он проработал там 38 лет и считался одним из старожилов гарнизона.